Die militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran könnte in eine neue, deutlich gefährlichere Phase eintreten. Berichte über mögliche Vorbereitungen für eine amerikanische Bodenoffensive lassen die geopolitischen Spannungen weiter steigen. Während Washington seine militärischen Optionen offenbar ausweitet und Teheran mit scharfen Drohungen reagiert, richten sich die Blicke der Finanzmärkte zunehmend auf eine andere Frage: Welche Folgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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