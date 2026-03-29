Anleger in turbulenten Märkten könnten sich in einem großen Denkfehler wähnen, wenn sie glauben, dass eine breite Diversifikation automatisch Sicherheit bringt. Laut Ann-Katrin Petersen, Chefanlagestrategin von BlackRock Deutschland, sind die derzeitigen Märkte von wenigen "Megakräften" bestimmt - allen voran die künstliche Intelligenz (KI), geopolitische Fragmentierung und steigende Schuldenlasten. Das erklärt die Expertin im Gespräch mit wallstreetONLINE TV. Die Treiber wirken über alle Anlageklassen hinweg, sodass selbst vermeintlich defensive Anlagen wie Staatsanleihen nicht mehr als sichere Häfen gelten. Staatsanleihen sind vielmehr ein Spiegelbild der wachsenden fiskalischen …Den vollständigen Artikel lesen
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