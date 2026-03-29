Vor Bitcoin-Hoch gewarnt und Öl-Ausbruch getradet: Market Wizard Peter Brandt sieht ein in "50 Jahren nicht gesehenes Muster" im Gold-Chart, bleibt jedoch hochflexibel, was seine Meinung zu den Märkten angeht.Buffett kauft gerne, wenn die Angst groß und das Interesse gering ist - und verkauft, wenn der Mainstream der Rally hinterherjagt. Peter Brandt geht ähnlich vor, jedoch mit Fokus auf Charttechnik.Generationen von Tradern haben die Erfolgsgeschichten der "Magier der Märkte" verschlungen. Peter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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