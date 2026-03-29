© Foto: wO-DALL·EDas Reich der Mitte baut Fabriken, sichert Rohstoffe und dominiert immer mehr Zukunftsindustrien. Hat sich das Kräfteverhältnis zwischen China und Europa bereits dauerhaft verschoben?In dieser Deep-Dive-Folge von Börse, Baby! sprechen wir mit China-Experte Felix Lee darüber, warum China in vielen Schlüsselindustrien aktuell schneller vorankommt, die Europa noch nicht einmal definiert hat. Die entscheidende Frage lautet: Ist Europa wirklich abgehängt - oder kann der Kontinent noch aufholen? Unser Gast Felix Lee zeigt außerdem konkrete Auswege auf: Welche Stärken Europa noch hat, welche politischen und wirtschaftlichen Hebel jetzt entscheidend sind und wie sich Unternehmen und Investoren in …Den vollständigen Artikel lesen
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