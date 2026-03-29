Wieder ein Minus...: Wochenrückblick KW 13-2026: Fünf Wochen Minus an der Wall Street - Öl ist wieder der Chef!

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Die Märkte haben in der abgelaufenen Woche erneut verkauft - und zwar nicht aus "Bewertungs-Laune", sondern aus einem alten, fast vergessenen Grund: Öl.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die anhaltende Eskalation im Nahen Osten und die daraus resultierende Energiepreis-Explosion drücken die Stimmung - und mit ihr die Indizes. Wall Street verzeichnet damit die fünfte Verlustwoche in Folge ein Muster, das es dort zuletzt im Mai 2022 gab.

Quelle: walstreetonline.de

Das ist keine technische Fußnote, sondern ein Signal: Der Markt hat plötzlich wieder Angst vor dem, was lange abgehakt schien - Inflation, Zinsen, Wachstumsschock.

Marktgeschehen: Tweets reichen nicht - die Lage bleibt explosiv!

Die Fortschritte zwischen den USA und Iran reichen bislang nicht aus, um von einer echten Deeskalation zu sprechen. Der Konflikt bleibt komplex: Hormus ist weiterhin umkämpft, die Diskussion um Irans ballistische und nukleare Programme hält den Druck oben. Solange keine substanziellen Fortschritte sichtbar sind, bleibt die Unsicherheit hoch - und sie frisst sich in jedes Risikoasset. Auffällig ist dabei: Die Handelsvolumina in Aktien sind eher dünn, was nach "Abwarten" aussieht - aber eben auf einem fragilen Fundament. Sobald neue Meldungen kommen, kippt die Stimmung.

Zinsen & Europa: Renditen als zusätzlicher Bremsklotz!

In Europa spitzt sich die Lage über den Bondmarkt weiter zu: Französische und deutsche Renditen sind über ihre 2023er-Hochs gestiegen. Das ist politisch und fiskalisch brisant, denn damit schrumpft der Spielraum der Regierungen für Stützungsprogramme, gerade in einem Umfeld steigender Energiepreise. Europa bekommt den Energieschock doppelt - über Importkosten und über Finanzierungskosten.

Rohstoffe: Gold schwach trotz Krise - Kupfer unter Druck!

Normalerweise müsste Gold in solchen Wochen glänzen. Doch diesmal ist das Edelmetall erstaunlich verwundbar. Der Preis fiel unter 4.500,- USD je Unze und hat damit viele der Gewinne des Jahres wieder abgegeben. Der Grund ist simpel: Hohe Ölpreise schüren Inflationsängste - und genau das lässt die Märkte glauben, dass die Fed auf absehbare Zeit nicht senkt. Höhere Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten von Gold, das keine laufenden Erträge liefert.

Quelle: MinderDeck auf X

Auch Kupfer zeigt Stresssignale. Seit Monatsbeginn ging es rund 7% abwärts. Vergangene Woche konnte sich der Kupferpreis stabilisieren.Teure Energie plus hohe Zinsen ist für Industriemetalle Gift, weil beides Investitionen und Wachstum bremsen kann - und genau damit rechnen Anleger derzeit.

Fazit und Ausblick: Solange Öl nicht fällt, fällt es schwer, wieder zu kaufen! Inflation und Jobs als nächste Nadelstiche!

Der Kernpunkt bleibt klar: Ohne spürbaren Rückgang beim Öl wird der Druck auf Aktien kaum nachlassen. Die Märkte haben aufgehört, auf Worte zu reagieren - sie brauchen handfeste Entwicklungen. Wie lange das dauert, weiß niemand. Ein Tag? Eine Woche? Ein Monat? Wahrscheinlicher ist eine zähe, schrittweise Lösung - aber bis dahin bleiben Anleger defensiv.

Nächste Woche stehen vorläufige März-Inflationszahlen in Europa an - wichtig für die Debatte um den EZB-Zinspfad. In den USA folgt am Freitag - klassisch als erster Freitag des Monats - der Arbeitsmarktbericht, der in dieser Lage besonders viel Sprengkraft hat: Er entscheidet mit darüber, ob die Märkte eine Wachstumsabkühlung bereits einpreisen müssen oder ob es "nur" ein Inflationsschock bleibt. Gerade im Rohstoffsektor könnten sich interessante Chancen auftun, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

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