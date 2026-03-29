Dieser Medienkonzern hält Wort. Die freien Mittel aus dem Verkauf einer Tochter in den Niederlanden gehen zu einem großen Teil an die Aktionäre. Dadurch beträgt die Rendite rekordverdächtige 15,9 Prozent. Der Medienkonzern RTL Group gehört zu den fleißigsten Zahlern hoher Dividenden. In guten Jahren fällt ein hoher Cashflow ab. Der Konzern hat zudem eine sehr stabile Bilanz. Und letztlich ist Bertelsmann mit einem Anteil von gut 76?Prozent der größte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE