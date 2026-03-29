Wenn das menschliche Auge versagt und selbst modernste Kamerasysteme im dichten Nebel oder bei völliger Dunkelheit an ihre physikalischen Grenzen stoßen, schlägt die Stunde einer Technologie, die wir eigentlich aus der Natur kennen. Ein Team am US-amerikanischen Worcester Polytechnic Institute (WPI) hat ein System entwickelt, das handtellergroßen Drohnen ermöglicht, sich allein durch Schallwellen zu orientieren. Das Projekt trägt den Namen Saranga ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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