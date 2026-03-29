Wer nachts in den Himmel blickt, sieht im Jupiter meist nur einen ruhigen, hellen Punkt. Doch hinter der majestätischen Fassade des Gasriesen verbergen sich physikalische Prozesse, deren schiere Gewalt herkömmliche Vorstellungen von Wetterphänomenen sprengt. Wie aus einer in der Fachzeitschrift AGU Advances veröffentlichten Studie hervorgeht, entfesseln Blitze auf dem Jupiter Energien, die jene auf der Erde um das Hundert- bis Zehntausendfache übersteigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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