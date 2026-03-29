© Foto: wO-DALL·EDie Wurzeln von UPM-Kymmene reichen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Riesiger Waldbesitz und ein hoher Cashflow machen das außergewöhnliche Unternehmen für passive Investoren interessant.Letzte Woche haben wir uns im Dividenden-Radar mit dem US-Vermögensverwalter T. Rowe Price (TROW) beschäftigt, der vor allem durch seine 40-jährige Steigerungsserie als defensiver Anker in jedem Dividenden-Portfolio glänzt. Heute bleiben wir beim Thema Verlässlichkeit, wechseln aber die Branche und das Land: Es geht nach Finnland zu UPM-Kymmene. Im Gegensatz zum Finanzkonzern TROW bietet dieser Rohstoff-Riese etwas "Greifbares". UPM ist ein weltweit führender Hersteller in den Bereichen grafische Papiere …Den vollständigen Artikel lesen
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