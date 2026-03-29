Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose erhält einen Dämpfer: Citigroup senkte sein 12-Monats-BTC-Ziel von 143.000 auf 112.000 US-Dollar, weil der Clarity Act im Senat stagniert, wie CoinDesk dokumentiert. Die Polymarket-Quoten für die Verabschiedung des Gesetzes 2026 fielen auf 60 Prozent, und die Bitcoin Prognose reicht nun vom Bärenfall bei 58.000 bis zum Bullenfall bei 165.000, wie CoinGecko bestätigt.

BTC handelt bei 66.805 US-Dollar am 28. März, nachdem die 70.000-Marke verloren ging, die Citigroup als Vorwahl-Boden bezeichnete. Die Rückeroberung von 70.000 öffnet 78.000 und dann den 92.000-Widerstand, der die Februar-Rallye deckelte. Adam Back markierte 79.000 BTC in Margin-Longs auf Bitfinex, und Großanleger setzen täglich 20 Millionen ein - das Signal, dass große Halter diese Korrektur als Einstieg sehen.

Falls der Clarity Act passiert, starten institutionelle Zuflüsse erneut und der Bullenfall öffnet sich. Ein Verlust von 66.000 öffnet 61.000 als nächsten Boden. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 9, und der Markt fiel in die tiefste Angst des gesamten Jahres. Großanleger akkumulierten 270.000 BTC in 30 Tagen - 23 Milliarden US-Dollar -, und Morgan Stanley lancierte den ersten bankeigenen Spot-BTC-ETF mit 15.000 Beratern. Trumps Iran-Drohungen halten die Risikoprämie hoch, der Ölpreis stieg über 100 US-Dollar, und die Gesamtmarktkapitalisierung fiel unter 2,1 Billionen.

Die Bitcoin Prognose über 12 Monate auf 112.000 ist eine anständige Rendite, verteilt über ein volles Jahr auf ein Asset, das Milliarden an frischem Kapital braucht, um sich 15 bis 20 Prozent zu bewegen. Die Frage ist, ob diese Wartezeit die klügste Nutzung des eigenen Kapitals ist, wenn der Markt parallel Einstiege bietet, die nicht von Washingtons Zeitplan abhängen.

Bitcoin Prognose: Citigroup bei 112.000, Polymarket bei 60 Prozent, Adam Back mit 79.000 BTC in Margin-Longs - und ein Vorverkauf namens Pepeto liefert ohne auf den Clarity Act zu warten

Die Bitcoin Prognose profitiert vom institutionellen Rückhalt: Strategy hält über 761.000 BTC, Morgan Stanleys MSBT steht vor dem Launch, und Goldman Sachs prognostiziert zwei Zinssenkungen, wie CoinGecko bestätigt. Spot-ETFs verbuchen über 56 Milliarden Dollar. Stablecoin-Markt bei 316 Milliarden, und die CLARITY-Act-Abstimmung nähert sich mit 70 Prozent Passage-Wahrscheinlichkeit. Kevin Warsh übernimmt im Mai den Fed-Vorsitz, Ethereum bei 1.996, XRP bei 1,34, BNB bei 611, und Solana bei 83.

Die Bitcoin Prognose zeigt: Der Clarity Act erhält vielleicht monatelang keine Antwort, doch Vertrags-Exploits, versteckte Genehmigungen und Fallen-Tokens leeren echte Wallets jeden einzelnen Tag. Genau diese dringende gegenwärtige Realität erklärt, warum ein Vorverkauf namens Pepeto nicht auf Washington wartet - die Details folgen nach dem Video.

Pepeto: Gebaut für die gegenwärtige Realität - Vertrags-Exploits, versteckte Genehmigungen und Fallen-Tokens leeren Wallets jeden Tag, und die Plattform zeigt alles in klarer Sprache

Der Clarity Act erhält vielleicht monatelang keine Antwort, doch die Pepeto-Exchange wurde für genau diese gegenwärtige Realität gebaut. Die Exchange scannt jeden Token, den man betreten will, und identifiziert spezifische Risikofaktoren, bevor das eigene Kapital sich irgendwohin bewegt. Die Pepeto-Plattform zeigt alles in klarer Sprache, die ohne technischen Hintergrund Sinn ergibt - egal ob die Bitcoin Prognose bei 112.000 oder 165.000 landet, das eigene Geld betritt ausschließlich verifizierte Einstiege statt Fallen, die Wallets jeden Tag leeren.

PepetoSwap entfernt jede einzelne Handelsgebühr vollständig, und die Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen allen Netzwerken kostenlos. Über 8,47 Millionen US-Dollar flossen in den Pepeto-Vorverkauf während der tiefsten Angst bei Fear-and-Greed 9. Jeder einzelne Vertrag bestand das vollständige SolidProof-Audit, und der Gründer, der Pepe auf 11 Milliarden US-Dollar mit 420 Billionen Tokens ohne ein einziges Produkt brachte, baute die Pepeto-Exchange mit einem ehemaligen Binance-Experten - dieselbe Kombination aus Meme-Energie und Exchange-Infrastruktur, die dieser Zyklus noch nicht gesehen hat.

Die Bitcoin Prognose verteilt ihre Rendite über ein volles Jahr auf ein Asset, das Milliarden an frischem Kapital braucht, um sich zu bewegen - ein Pepeto-Listing-Event komprimiert diese Zeitlinie in die ersten Handelssitzungen und liefert die Vielfachen, die Analysten projizieren. Die letzte Pepeto-Runde wurde vor dem Zeitplan ausverkauft, und diese aktuelle füllt sich, während die Schlagzeilen die Angst bei Fear 9 vertiefen und Citigroup nach unten revidiert - doch die Wallets, die einsteigen, sehen das bestätigte Listing und handeln, während die Masse debattiert. Die offizielle Pepeto-Seite bietet den Einstieg, während die Bitcoin Prognose auf den Clarity Act wartet. Die offizielle Pepeto-Seite ist noch offen.

Warum es jetzt wichtig ist

Die Bitcoin Prognose zeigt Citigroup-Senkung auf 112.000, Polymarket bei 60 Prozent, Adam Back mit 79.000 Margin-Longs, Fear bei 9. Pepeto schützt gegen gegenwärtige Gefahren in klarer Sprache, den Pepe-Gründer, und über 8,47 Millionen Dollar. 12 Monate warten oder ein Listing-Event - die Entscheidung fällt jetzt. Noch offen.