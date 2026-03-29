Ein Blick in die Tiefen des Alls offenbart oft Strukturen, die unsere bisherige Vorstellungskraft übersteigen. Jüngste Daten einer Weltraummission zeigen nun eine Konstellation, die so bisher als theoretisches Grenzmodell der Himmelsmechanik galt. Tamás Borkovits von der ungarischen Universität Szeged leitet ein Team, das im Sternbild Schwan ein außergewöhnliches Phänomen identifiziert hat. Wie in einer im Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n