Während in Nahost der Iran-Konflikt die Weltwirtschaft verunsichert, verschiebt sich auf dem globalen Rohstoffmarkt eine viel tiefere Machtbalance. Der Wettstreit zwischen den USA und China, lange von Zoll- und Technologiekriegen geprägt, erreicht nun auch die Energieversorgung und Batterieproduktion. Denn Peking drosselt neben dem Export seltener Erden auch die Ausfuhr von Hochleistungszellen. Ein Schritt, der westliche Industrien zwingt, ihre Lieferketten neu zu ordnen. Besonders kritisch zeigt sich die Lage bei Batterien für Verteidigungs- und Drohnentechnologie, die als sicherheitsrelevante Infrastruktur gelten. Die Denke der breiten Masse ist einfach: Bei einer steten Verteuerung fossiler Brennstoffe, steht die Welt vor der Wahl: Akzeptanz teurer Mobilität oder autarke Entwicklung regenerativer Ansätze! In diesem Umfeld setzt das kanadisch-südkoreanische Unternehmen NEO Battery Materials ein strategisches Zeichen technologischer Unabhängigkeit.Den vollständigen Artikel lesen ...
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