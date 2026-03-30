© Foto: DALL-EKrieg, Zinsen, starker Dollar - der Goldpreis gerät unter Druck und reißt Minenaktien mit nach unten. Ist das eine seltene Gelegenheit, Qualitätswerte im Sektor Gold-Miner zum Schnäppchenpreis einzusammeln?Eigentlich gilt Gold als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch der aktuelle Markt zeigt ein anderes Bild: Trotz geopolitischer Spannungen - insbesondere rund um den Iran-Konflikt - gerät das Edelmetall unter Druck. Der Grund liegt im Zinsumfeld. Steigende Inflationserwartungen, angeheizt durch höhere Ölpreise, treiben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nach oben. Damit wächst die Konkurrenz für Gold, das keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig stärkt der höhere Zins den …Den vollständigen Artikel lesen
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