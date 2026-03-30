Gold bleibt auf Kurs: Equinox Gold: Anhaltendes Wachstum dank Transformation und Fokus auf Wertschöpfung!

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Langfristige Faktoren stützen weiterhin höhere Goldpreise. Auch Equinox Gold profitiert von dieser Dynamik mit steigender Produktion aus erstklassigen Vermögenswerten im Jahr 2026.

Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag von Equinox Gold Corp. veröffentlicht! Bezahlte Zusammenarbeit: Die SRC swiss resource capital AG hat einen bezahlten IR-Beratungsvertrag mit Equinox Gold Corp. · Produzent: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF, JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30. März 2026, 6:30 Uhr Europe/Berlin ·

Liebe Leserinnen und Leser,

jüngste Marktkommentare haben deutlich gemacht, dass Gold in letzter Zeit eher als makroökonomische Absicherung gegen finanzielle Unsicherheit als direkte Absicherung gegen Kriegshandlungen gehandelt wurde. Nach unserer Ansicht haben steigende Energiepreise, Inflationssorgen und ein festerer US-Dollar die Stimmung in letzter Zeit belastet. Dies erklärt auch genau, warum der Goldpreis nicht von dem eskalierenden Konflikt mit dem Iran "profitiert" hat.

Denn die unmittelbaren Folgen - wie beispielsweise explodierende Energiepreise, die wiederum Inflationsängste schüren und folglich die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen schmälern - haben Gold zunächst belastet. Hinzu kommt ein stärkerer US-Dollar, der Gold für Käufer, die Fremdwährungen verwenden, verteuert und zudem die Opportunitätskosten zinsloser Anlagen wie Gold erhöht. Dennoch ist der Goldpreis seit Jahresbeginn um mehr als 6% gestiegen.

Quelle: World Gold Council. Weekly Markets Monitor, 16. März 2026

Nach unserer Ansicht bleiben aber mehrere langfristige Faktoren, die üblicherweise mit einer Stützung des Goldpreises in Verbindung gebracht werden - darunter Sorgen um Währungsabwertungen, Haushaltsdefizite, ein langsameres Wachstum und allgemeine Marktunsicherheit -, trotz der jüngsten Volatilität relevant. Die Zentralbanken spielen in diesem Zusammenhang weiterhin eine Schlüsselrolle. Auch wenn sich das Tempo ihrer Goldkäufe zu Beginn dieses Jahres etwas verlangsamt hat, sollte die allgemeine Dynamik trotz hoher Goldpreise intakt bleiben.

Monatlich gemeldete Goldkäufe und -verkäufe der Zentralbanken in Tonnen:

Quelle: World Gold Council

Darüber hinaus beginnen Institutionen wie die Zentralbank von Chile, die Bank Negara Malaysia und die Bank of Korea nach Jahren und Jahrzehnten der "Abstinenz"1 erneut, ihre Reserven in erheblichem Umfang mit Gold aufzustocken - als strategische Diversifizierungsmaßnahme.

Diversifizierte Produzenten wie Equinox Gold (WKN: A2PQPG) nehmen in dieser Dynamik eine herausragende Stellung ein. Mit der Goldmine "Greenstone' in Ontario und der Goldmine "Valentine' in Neufundland und Labrador verfügt Equinox Gold über zwei produzierende Goldminen in Kanada in seinem Portfolio.

Aus diesen beiden kanadischen Minen sowie aus Minen in Nicaragua und Kalifornien plant das Unternehmen, im laufenden Jahr (2026) 700.000 bis 800.000 Unzen Gold zu produzieren. Gleichzeitig treibt Equinox Gold drei vielversprechende Wachstumsprojekte in Kanada, Mexiko und den USA voran, die zusammen in den kommenden Jahren ein zusätzliches Produktionswachstum von über 500.000 Unzen generieren könnten.

Strategische Fusion legt den Grundstein für Rekordproduktion und Rekordumsatz!

Die im Juni 2025 erfolgreich abgeschlossene Fusion von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) und Calibre Mining hat zu einem diversifizierten Portfolio an produzierenden Minen in erstklassigen Bergbaugebieten geführt.

Das erste Ergebnis dieser Fusion: Rekordproduktion und Rekordumsatz im Jahr 2025. Im vergangenen Jahr wurden aus dem erweiterten Portfolio des Unternehmens 922.827 Unzen Gold gefördert. Davon entfielen nach der Fusion im Juni 779.544 Unzen auf Equinox Gold, die mit Cash-Kosten von 1.494,- USD pro Unze und All-in-Sustaining-Kosten von 1.925,- USD pro Unze gefördert wurden. Equinox Gold verkaufte im Jahr 2025 778.561 Unzen Gold und erzielte damit einen Rekordumsatz von 1,81 Mrd. USD.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von Equinox belief sich im vergangenen Jahr auf915,1 Mio. USD, während das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 1,34 Mrd. US-Dollar erzielte. Der unverwässerte Nettogewinn betrug 221,5 Mio. USD bzw. 0,35 US-Dollar pro Aktie. Schließlich belief sich der bereinigte Nettogewinn auf 420,5 Mio. USD auf unverwässerter Basis bzw. 0,67 US-Dollar pro Aktie.

Diese starken Ergebnisse gingen mit einem massiven Schuldenabbau einher. Zum 31. Januar 2026 hatte Equinox (WKN: A2PQPG) seine Verbindlichkeiten seit dem zweiten Quartal 2025 um 1,1 Mrd. US-Dollar reduziert. Diese finanziellen und produktionstechnischen Erfolge wurden durch einen Kassenbestand von 407,4 Mio. USD an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 ergänzt.

Aufgrund der gestärkten Bilanz und des Vertrauens in die langfristigen Aussichten des Unternehmens kündigte Equinox Gold am 18. Februar Pläne zur Kapitalrückführung an die Aktionäre an. Das Unternehmen hat erklärt, dass es vorbehaltlich der weiteren Zustimmung des Vorstands und der Marktbedingungen beabsichtigt, fortlaufende vierteljährliche Bardividenden auf dem aktuellen Niveau in Betracht zu ziehen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass künftige Dividenden beschlossen oder ausgezahlt werden.

Darüber hinaus gab das Unternehmen am 26. Februar die Genehmigung eines Rückkaufprogramms bekannt, im Rahmen dessen das Unternehmen bis zu 5% der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zum Zwecke der Einziehung erwerben kann.

Darren Hall, CEO von Equinox Gold, kommentierte:

"Equinox Gold befindet sich in einer starken finanziellen Position und erwartet bei den aktuellen Goldpreisen, im Jahr 2026 genügend freien Cashflow zu generieren, um zusätzlich zur Dividende den Rückkauf von Stammaktien zu finanzieren, was den Aktionären einen Mehrwert verschafft und unser Engagement für starke Aktionärsrenditen weiter unterstreicht."

Die Wachstumspipeline bietet vielfältige Hebel!

Mit Blick auf die zukünftige Produktion - und damit auf zusätzliche Verkäufe und noch höhere Umsätze - wird erwartet, dass die Minen "Greenstone' und "Valentine' in den nächsten 10 Jahren durchschnittlich 540.000 Unzen aus Kanada liefern werden. Beide befinden sich am Anfang ihres Lebenszyklus, verfügen über eine beträchtliche Restlaufzeit und Optimierungspotenzial sowie klare Vorteile durch die Exploration.

Darüber hinaus verfügt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) über weitere Vermögenswerte, die die Produktion in den kommenden Jahren ankurbeln könnten.

Quelle: Equinox Gold

Die seit 1986 in Betrieb befindliche Mine "Mesquite' produziert in der Regel mehr als 80.000 Unzen pro Jahr. Das wahre Juwel in Kalifornien, USA, ist jedoch die Mine "Castle Mountain'. Ursprünglich als kleiner Phase-1-Betrieb entwickelt, treibt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) nun eine "Phase-2'-Erweiterung voran, mit guten Aussichten auf eine Steigerung der Produktion auf mehr als 200.000 Unzen pro Jahr. Wichtig ist, dass "Castle Mountain' im zweiten Quartal 2025 in das US-amerikanische FAST-41-Programm zur beschleunigten Genehmigungserteilung aufgenommen wurde. Equinox Gold treibt derzeit die technischen und umwelttechnischen Studien voran, um sich auf die "Federal Record of Decision" vorzubereiten, die für Dezember 2026 erwartet wird.

Darüber hinaus könnte Equinox Gold, auch wenn der Zeitpunkt für die Erschließung noch nicht feststeht, ein erhebliches Produktionswachstum aus seiner Mine "Los Filos' in Mexiko erzielen. Die Mine befindet sich seit dem 1. April 2025 nach Ablauf einer Landzugangsvereinbarung in Pflege- und Wartungsphase. Equinox Gold hat neue 20-jährige Landzugangsvereinbarungen mit zwei der drei Gemeinden unterzeichnet, in denen sich die Mine "Los Filos' befindet. Der Dialog mit der dritten Gemeinde wird fortgesetzt. Mit der Wiederinbetriebnahme und dem Abschluss einer Erweiterung, einschließlich des Baus einer "Carbon-in-Leach'-Aufbereitungsanlage für hochgradiges Untertageerz, wird erwartet, dass "Los Filos' auf Basis eines technischen Berichts aus dem Jahr 2021 etwa 280.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren wird - eine Zahl, die bei den heutigen Goldpreisen sogar noch höher ausfallen könnte.

"Valentine": Wichtiger kurzfristiger Wachstumsmotor

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) unterstreicht weiterhin das Explorationspotenzial bei "Valentine' und gab im Februar die Entdeckung der bedeutenden neuen Goldzone "Minotaur' bekannt, die sich 8 km nordwestlich der "Valentine'-Aufbereitungsanlage befindet, sowie die Bestätigung einer durchgehenden Goldmineralisierung in der Zone "Frank' südwestlich des aktiven Tagebaus "Leprechaun', wo ein über einen Kilometer langer Goldkorridor entlang des Trends der definierten Mineralreserven und -ressourcen abgegrenzt wurde. Beide Explorationserfolge aus dem vergangenen Jahr stärken das Vertrauen in eine Ressourcenerweiterung und bilden die Grundlage für weitere Bohrungen in diesen Gebieten im laufenden Jahr.

Quelle: Equinox Gold

Während Explorationserfolge zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Mine führen könnten, treibt das Unternehmen auch Pläne für eine "Phase-2'-Erweiterung auf "Valentine' voran, die die Jahresproduktion voraussichtlich um etwa 25% steigern wird.

Am 30. März gab das Unternehmen die Ergebnisse eines technischen Berichts zur "Phase-2'-Erweiterung bekannt. Mit Kapitalkosten von 414 Millionen Dollar plant das Unternehmen, den Durchsatz von 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr auf 4,5 bis 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern, was die Produktion in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich auf durchschnittlich 223.000 Unzen bei durchschnittlichen Cash-Kosten von 1.580,- USD pro Unze und "All-in-Sustaining'-Kosten von 1.665,- USD pro Unze erhöhen dürfte. Diese Ergebnisse, gepaart mit dem Explorationspotenzial, zeigen, dass Valentine ein Eckpfeiler des kanadischen Portfolios des Unternehmens ist, der in der Lage ist, ein nachhaltiges Wachstum weit über den aktuellen Abbauplan hinaus zu liefern.

"Greenstone": Kapazitätserweiterung in Kanada

Das Unternehmen gab außerdem aktualisierte technische Informationen zu seiner "Greenstone'-Mine in Ontario, Kanada, bekannt, einem weiteren kanadischen Kernvermögenswert, der in den kommenden Jahren für erhebliche Produktions- und Cashflow-Erträge sorgen wird.

Seit Beginn der kommerziellen Produktion im November 2024 hat die Mine ihre Kapazität stetig erhöht. Die unter der Führung von Darren Hall umgesetzten betrieblichen Verbesserungen haben sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eindeutig ausgezahlt. Im vierten Quartal 2025 verzeichnete "Greenstone' eine Produktion von 72.091 Unzen, was einem Anstieg von 29% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2024 entspricht, während die Fördermenge auf 198.000 Tonnen pro Tag stieg - ein Anstieg von 9% gegenüber dem dritten Quartal und von 31% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.

Bis Mitte dieses Jahres wird "Greenstone' voraussichtlich die Auslegungskapazität erreichen und zwischen 250.000 und 300.000 Unzen Gold produzieren. Basierend auf dem neuen technischen Bericht wird Greenstone jedoch voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren seiner anfänglichen 15-jährigen Lebensdauer der Mine etwa 320.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren.

Darüber hinaus bietet "Greenstone' zahlreiche Möglichkeiten sowohl zur Steigerung der Produktion als auch zur Verlängerung der Lebensdauer der Mine. Explorationsarbeiten im Westen und Südwesten deuten auf ein gutes Ausbaupotenzial für den Tagebau hin. Eine große Untertage-Lagerstätte, die im aktuellen Reserven-Lebensdauerplan nicht berücksichtigt ist, weist auf ein mögliches zusätzliches Ausbaupotenzial hin.

Quelle: Equinox Gold

Zudem bietet das umfangreiche Greenstone-Grundstückspaket Möglichkeiten sowohl für kurzfristige als auch für regionale Explorationen.

Quelle: Equinox Gold

Von Equinox Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Equinox Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/equinox-gold-insight-on-the-strong-balance-sheet-re-rating-potential-and-production-growth/

Fazit:

Mit Rekordergebnissen ab 2025, starken Produktions- und Cashflow-Prognosen für 2026 und erwartetem signifikantem Wachstum aus den beiden kanadischen Standorten setzt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) seine Transformation zu einem Unternehmen fort, das in der Lage ist, erhebliche Renditen für die Aktionäre zu erzielen.

Hinzu kommen das organische Wachstumspotenzial der "Castle'-Mountain-Mine in Kalifornien, die Aussicht auf eine Wiederinbetriebnahme von "Los Filos' in Mexiko sowie das erhebliche Explorationspotenzial im gesamten Portfolio - all dies macht den Weg zu einer nachhaltigen Produktion dieses Goldproduzenten für viele Jahre in der Zukunft deutlich.

Dieses diversifizierte Portfolio aus produzierenden Anlagen und vielversprechenden Entwicklungsprojekten, kombiniert mit bewährter Managementkompetenz, ist die treibende Kraft hinter der Entwicklung von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) zu einem Unternehmen im obersten Quartil der Goldbranche.

Quelle: Equinox Gold

Darüber hinaus hat der Schuldenabbau neue finanzielle Flexibilität geschaffen und damit die Grundlage dafür gelegt, dass Equinox Gold (WKN: A2PQPG) das volle Potenzial seiner bestehenden Entwicklungspipeline ausschöpfen und hochprofitable, organische Wachstumschancen verfolgen kann. Mit der Zahlung der ersten vierteljährlichen Bardividende (mit der Aussicht auf regelmäßige Ausschüttungen) und dem Aktienrückkaufprogramm profitieren nun auch die Aktionäre vom "neuen Equinox Gold".

Mit freundlichen Grüßen und viel Erfolg bei Ihren Investitionen,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: World Gold Council, Unternehmenspräsentation und Pressemitteilungen von Equinox Gold, öffentliche Unternehmensunterlagen sowie öffentlich zugängliche Marktquellen, [1]https://www.mining.com/web/chile-central-bank-issues-first-gold-purchase-in-decades-amid-global-turmoil/, Intro-Picture: stock.adobe.com,

Zukunftsgerichtete Aussagen / Zukunftsgerichtete Informationen:

Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "strebt an", "beabsichtigt", "setzt fort", "glaubt", "prognostiziert", "potenziell", "könnte", "würde", "könnte", "wird", "voraussichtlich", "geschätzt" oder ähnlichen Ausdrücken, einschließlich deren Verneinungen, gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der erwarteten Goldproduktion im Jahr 2026; des erwarteten zukünftigen operativen Cashflows, des freien Cashflows, der Dividenden und Aktienrückkäufe; der erwarteten Produktion, der Lebensdauer der Mine, des Optimierungspotenzials und des Explorationspotenzials bei "Greenstone' und "Valentine', möglicher Erweiterungen und Fortschritte bei der Genehmigungserteilung bei "Castle Mountain', der potenziellen Wiederinbetriebnahme, Erweiterung und des Produktionsprofils von "Los Filos', der erwarteten Vorteile aus früheren Transaktionen und Portfolioänderungen, erwartete organische Wachstumschancen, sowie die Fähigkeit von Equinox Gold, langfristigen Shareholder Value zu schaffen und Fortschritte in Richtung einer Position im obersten Quartil der Branche zu erzielen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe wesentlicher Faktoren und Annahmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, darunter unter anderem: aktuelle Bergbaupläne und technische Berichte, angekündigte Erschließungs- und Erweiterungspläne; aktuelle und erwartete Betriebsergebnisse; Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Material, Fortschritte bei Genehmigungen und behördlichen Verfahren; den fortgesetzten Zugang zu Land und Vereinbarungen mit den Gemeinden, Annahmen bezüglich Goldpreis, Wechselkurs und Kosten, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Projekte wie derzeit vorgesehen zu finanzieren, zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben.

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Dieser Werbeartikel wurde am 28. März 2026 von Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind die Tätigkeiten der JS Research GmbH bei der BaFin registriert.

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