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Dow Jones News
30.03.2026 06:39 Uhr
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(1)

TAGESVORSCHAU/Montag, 30. März

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 30. März 

=== 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und 
     Geschäftsbericht 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März 
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März 
     Wirtschaftsstimmung Eurozone 
     PROGNOSE:     96,8 
     zuvor:      98,3 
     Industrievertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:     -8,0 
     zuvor:      -7,1 
     Verbrauchervertrauen Eurozone 
     PROGNOSE:    -16,3 
     Vorabschätzung: -16,3 
     zuvor:      -12,3 
  11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
     PROGNOSE:    +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 
     zuvor:      +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:    +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
     zuvor:      +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.