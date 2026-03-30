© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONEs ist nicht das erste Mal, dass Papperger kein gutes Haar an ukrainischen Drohnen lässt. Doch diesmal läuft das Fass über. Seine Aussagen sorgen für so scharfe Kritik, dass Rheinmetall versucht, die Lage zu entschärfen.Vielleicht ging es dem Rheinmetall-Chef nur darum die eigenen Produkte zu verteidigen, aber seine Aussagen in einem Interview mit der amerikanischen Zeitschrift The Atlantic haben eine weltweite Kritik an Armin Papperger und Rheinmetall ausgelöst. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Papperger die Qualität von ukrainischen Drohnen anzweifelte, aber diesmal scheint der Rheinmetall-CEO das Fass zum überlaufen gebracht zu haben. Hintergrund des Interviews von The Atlantic war …Den vollständigen Artikel lesen
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