Doppelte Chance in Tansania: Lake Victoria Gold 2026 vor dem Schritt zur Goldproduktion

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Lake Victoria Gold kombiniert zwei Projekte mit kurzfristigem Produktionspotenzial, starke Partner und eine kapitaleffiziente Strategie - und will damit das gesamte Lake Victoria Goldfield konsolidieren.
Das Lake Victoria Goldfield in Tansania zählt zu den produktivsten Goldregionen des Kontinents. Mehrere Weltklasse-Lagerstätten haben die geologische Bedeutung dieser Provinz belegt - und genau hier positioniert sich Lake Victoria Gold (TSX-V: LVG / WKN A3E4WC) als aufstrebender regionaler Konsolidierer. Was das Unternehmen von anderen Junior-Minern unterscheidet, sind weniger die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten als vielmehr die Art, wie es Kapital einsetzt und welche Partner es an seiner Seite hat.
Tansania: Unterschätzter Bergbaustandort mit wachsender Reife
Tansania hat sich in den vergangenen Jahren als einer der stabilsten Bergbaustandorte Subsahara-Afrikas etabliert. Unter der aktuellen Regierung wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen für ausländische Investoren schrittweise verbessert. Der Bergbausektor trägt heute mehr als 50 Prozent zum Exportwert des Landes bei, das Bruttoinlandsprodukt wächst mit rund 6 Prozent pro Jahr.
Ein Detail, das externe Beobachter häufig als Investitionshemmnis werten, erweist sich bei näherer Betrachtung als durchaus investorenfreundlich: die gesetzlich verankerte staatliche Beteiligung von 16 Prozent ("Carried Interest"). Da der tansanische Staat damit direkt am wirtschaftlichen Erfolg einer Mine partizipiert, sinkt strukturell die Wahrscheinlichkeit nachträglicher, destabilisierender Gesetzesänderungen. Es handelt sich um einen Anreizmechanismus zur Risikoausrichtung zwischen privatem Investor und öffentlicher Hand - kein Sonderfall, sondern Modell vieler rohstoffreicher Länder weltweit.
Zusätzlich bietet Tansania einen konkreten Steueranreiz: Die obligatorische Gold-Royalty sinkt von 6 auf 4 Prozent, sofern das geförderte Gold im Inland raffiniert wird. Für angehende Produzenten wie Lake VIctoria, die langfristig im Land operieren wollen, ergibt sich daraus ein messbarer Margenvorteil.
Das Imwelo-Projekt: Finanzierter Weg zur Erstproduktion
Das Herzstück der kurzfristigen Strategie ist das Imwelo-Projekt, das Lake Victoria für 5,5 Millionen CAD in Aktien erworben hat. Die geografische Lage ist günstig: Imwelo befindet sich nur 12 Kilometer von der Geita Goldmine entfernt, die von AngloGold Ashanti betrieben wird - dem größten Goldproduzenten Tansanias. Die Bergbaulizenz wurde kürzlich für zehn Jahre erneuert, die rechtliche Grundlage für den Abbau ist damit gesichert.
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