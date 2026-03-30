© Foto: Beata Zawrzel - NurPhotoLaut Wells Fargo könnte Alphabet dank seiner starken KI-Strategie und wachsender Cloud-Dynamik vor einem deutlichen Kursschub stehen.Der US-Technologiekonzern Alphabet steht laut einer aktuellen Einschätzung von Wells Fargo vor einer möglichen Neubewertung an den Kapitalmärkten. Die Analysten der Großbank sehen erhebliches Aufwärtspotenzial - getrieben durch die rasante Entwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz (KI). Neues Kursziel signalisiert kräftigen Aufschwung Wells Fargo hob das Kursziel für Alphabet von 387 auf 397 US-Dollar an, was einem möglichen Kurssprung von rund 41 Prozent entspricht. Die Einstufung "Overweight" wurde bestätigt. Analyst Ken Gawrelski begründet die …Den vollständigen Artikel lesen
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