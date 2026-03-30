EQS-News: SUSS MicroTec SE
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Garching, 30. März 2026 - Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, stellt heute den Geschäftsbericht 2025 vor und berichtet finale Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr.
Konzernumsatz auf Rekordniveau
Auftragseingang im vierten Quartal 2025 deutlich belebt
Profitabilitätskennzahlen deutlich unter Vorjahr
Investitionen in neuen Standort in Taiwan prägten den Free Cashflow; Dividendenausschüttung von 0,04 € je Aktie geplant
SUSS erwartet Übergangsjahr 2026 mit einem Umsatzrückgang und einer rückläufigen EBIT-Marge
Die Bruttomarge erwartet das Management im Geschäftsjahr 2026 in einer Bandbreite von 35 bis 37 %. Für die Seitwärtsbewegung sorgt laut Dr. Cornelia Ballwießer, "dass sich die Struktur des Auftragsportfolios im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich nicht wesentlich ändert und Impulse aus dem Produkt- und Kundenmix somit eher nicht zu erwarten sind." Weitere Effekte dürften sich außerdem neutralisieren: Während Einmaleffekte und ungeplante Zusatzkosten 2026 nicht in gleichem Umfang wie im Jahr 2025 auftreten sollten, wird sich die erwartete geringere Gesamtleistung negativ auf die Fixkostendeckung auswirken.
Bei der EBIT-Marge rechnet SUSS auf Jahressicht mit einer Spanne von 8 bis 10 %. Der wesentliche Grund für den erwarteten Margenrückgang ist das sinkende Umsatzvolumen bei gleichzeitiger Steigerung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Das Budget für Forschung und Entwicklung wird weiter erhöht, "um unsere zahlreichen Innovationsprojekte für die anstehenden Produkteinführungen in den kommenden Jahren, auf denen unser zukünftiges Wachstum basiert, aktiv voranzutreiben", erläutert Dr. Thomas Rohe. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sollen derweil nur geringfügig steigen.
"Auch wenn wir aus rein finanzieller Sicht in diesem Jahr einen kleinen Rückschritt erwarten, ist 2026 insbesondere im Hinblick auf die innovativen, neuen Lösungen, die wir in den Markt einführen werden, ein strategisch wichtiges Übergangsjahr für SUSS. Wir verbessern das Margenprofil unseres Portfolios und legen den Grundstein für profitables Wachstum in den kommenden Jahren", ordnet Burkhardt Frick die Prognose ein. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf eine Größenordnung von 750 bis 900 Mio. € steigen. Für die Bruttomarge wurde auf dem Capital Markets Day im November 2025 eine deutliche Verbesserung auf 43 bis 45 % in Aussicht gestellt. Die EBIT-Marge soll sich im gleichen Zeitraum auf 20 bis 22 % erhöhen.
Der Geschäftsbericht 2025 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com im Bereich "Für Investoren" zum Download verfügbar.
1 Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert.
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.
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30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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