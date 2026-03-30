Zum Auftakt der neuen Handelswoche lässt das Osterwunder weiter auf sich warten. Stattdessen dürfte der DAX am Montagmorgen seine Talfahrt fortsetzen. Der Online-Broker IG taxiert das Börsenbarometer am Morgen rund 0,5 Prozent schwächer bei 22.172 Punkten. Für Unsicherheit bei den Anlegern sorgt die erneute Eskalation im Iran-Krieg.Die Lage im Nahen Osten ist am Wochenende weiter eskaliert: Israel hat mehrere Ziele im Iran angegriffen, darunter nach übereinstimmenden Berichten auch den Schwerwasserreaktor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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