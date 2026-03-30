Nürnberg (ots) -Changhong, eine führende Haushaltsgerätemarke aus China, hat eine strategische Partnerschaft mit der Marke Grundig angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Changhong eine Markenlizenz für mehrere Kernproduktkategorien und wichtige regionale Märkte von Grundig erhalten und für den internationalen Betrieb sowie die Entwicklung der Marke verantwortlich sein. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der globalen und markenübergreifenden Strategie von Changhong.Die Zusammenarbeit erstreckt sich über wichtige Produktkategorien hinweg, wie Unterhaltungselektronik, große Haushaltsgeräte, Klimaanlagen und ausgewählte kleine Haushaltsgeräte. Zu den lizenzierten Märkten werden Europa (ohne die Türkei), der asiatisch-pazifische Raum, die GUS und China gehören. Changhong soll mit Hilfe seiner globalen Fähigkeiten in der Branche die gesamte Wertschöpfungskette für Grundig überwachen, d. h. angefangen von der Produktentwicklung über Design, Fertigung und Vertrieb bis hin zu Logistik und Kundenservice. Dafür werden lokalisierte Strategien zum Einsatz kommen, die speziell auf die verschiedenen Märkte zugeschnitten sind.Mit mehr als 60 Jahren Branchenerfahrung hat Changhong leistungsstarke Fähigkeiten in den Bereichen intelligenter Haushaltsgeräte entwickelt, die sich auf robuste Stärken in Forschung und Entwicklung, eine vertikal integrierte Lieferkette und ein globales Produktions- und Betriebsnetzwerk stützen. Das Überseegeschäft umfasst Kernmärkte wie Europa, Australien, Südostasien, den Nahen Osten und Lateinamerika. Produktionsstandorte hat das Unternehmen in Ländern wie Tschechien, Indonesien und Vietnam. Diese Stärken bilden ein solides Fundament, auf das sich die langfristige Entwicklung internationaler Marken gründen kann.Grundig wurde im Jahr 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine etablierte europäische Hausgerätemarke mit langer Geschichte in Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten. Seit 2004 ist sie Teil der Arçelik-Gruppe mit Sitz in der Türkei und in mehr als 55 Ländern und Regionen weltweit tätig. Vor allem in Europa erfreut sich die Marke hoher Bekanntheit.Im Rahmen der internationalen Mehrmarkenstrategie von Changhong konnte sich die Eigenmarke des Unternehmens, CHiQ, in den letzten Jahren zunehmend auf dem europäischen Markt etablieren. CHiQ ist auf Massenmärkte und die Segmente jüngerer Verbraucher ausgerichtet. Dank lokalisierter Channel-Entwicklung, Produkteinführungen und Markenkommunikation hat sie ihren Bekanntheitsgrad erweitert und in wichtigen europäischen Ländern allmählich eine Marktpräsenz aufgebaut.Mit ihrer starken Tradition in Europa und der Positionierung im mittleren bis oberen Marktsegment wird Grundig die Rolle von CHiQ innerhalb des Markenportfolios von Changhong ergänzen und eine klare Markendifferenzierung und Synergie möglich machen. Es steht zu erwarten, dass Changhong ihre Channel-Präsenz, Marktreichweite und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit durch die beiden Marken gemeinsam insgesamt sowohl in Europa als auch auf den globalen Märkten stärken kann.Changhong erklärte, dass sie die Partnerschaft langfristig und nachhaltig entwickeln und die Produkt-, Channel-, Marketing- und Servicekapazitäten kontinuierlich stärken will. Damit soll das stabile Wachstum der Marke Grundig international unterstützt werden.Media contact:Yatim ZhongDigital Media OperationCHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING(HK) LIMITEDyatian.zhong@changhong.comTel:\uff08852\uff0931549741Original-Content von: Changhong, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143864/6245758