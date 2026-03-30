VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, March 30
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-03-27
|NL0009272749
|3938777.000
|378968290.27
|96.2147
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-03-27
|NL0009272772
|513000.000
|37129954.74
|72.3781
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-03-27
|NL0009272780
|360000.000
|30295837.51
|84.1551
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-03-27
|NL0009690239
|10160404.000
|384045554.71
|37.7983
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-03-27
|NL0009690247
|2208390.000
|37017688.96
|16.7623
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-03-27
|NL0009690254
|2426537.000
|29327330.82
|12.0861
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-03-27
|NL0010273801
|2681000.000
|50712729.13
|18.9156
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-27
|NL0010731816
|948000.000
|80258318.56
|84.6607
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-03-27
|NL0011683594
|136900000.000
|7072719803.26
|51.6634
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-03-27
|NL0010408704
|31603010.000
|1142274902.60
|36.1445
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-03-27
|NL0009272764
|318000.000
|19770480.38
|62.1713
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