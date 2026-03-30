Anzeige
Mehr »
Montag, 30.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
30.03.2026 08:06 Uhr
55 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, March 30

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-03-27 NL0009272749 3938777.000 378968290.27 96.2147
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-03-27 NL0009272772 513000.000 37129954.74 72.3781
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-03-27 NL0009272780 360000.000 30295837.51 84.1551
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-03-27 NL0009690239 10160404.000 384045554.71 37.7983
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-03-27 NL0009690247 2208390.000 37017688.96 16.7623
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-03-27 NL0009690254 2426537.000 29327330.82 12.0861
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-03-27 NL0010273801 2681000.000 50712729.13 18.9156
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-03-27 NL0010731816 948000.000 80258318.56 84.6607
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-03-27 NL0011683594 136900000.000 7072719803.26 51.6634
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-03-27 NL0010408704 31603010.000 1142274902.60 36.1445
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-03-27 NL0009272764 318000.000 19770480.38 62.1713
© 2026 PR Newswire
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.