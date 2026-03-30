Inflationssorgen, steigende Zinsen und ein brisanter Gerichtsbeschluss setzen den Magnificent 7 massiv zu. Innerhalb weniger Tage verdampfen hunderte Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Plötzlich steht die große Tech-Rally auf dem Prüfstand. Die vergangene Woche hat den großen US-Technologiekonzernen einen Dämpfer verpasst, der selbst erfahrene Marktteilnehmer aufhorchen lässt. Insgesamt verloren die Magnificent 7 mehr als 850 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Ein Rückschlag, der die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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