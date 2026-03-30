© Foto: Dall-EAngesichts wachsender geopolitischer Spannungen im Nahen Osten steuern die Preise für Rohöl auf den stärksten monatlichen Anstieg seit Jahrzehnten zu.Die Ölpreise legten zu Wochenbeginn deutlich zu. Brent-Rohöl stieg im asiatischen Handel um rund 2,5 Prozent auf 115,35 US-Dollar je Barrel. Damit summiert sich der Monatsanstieg für Brent auf rund 59 Prozent. Parallel verteuerte sich die US-Sorte WTI um mehr als 1,6 Prozent auf über 101 US-Dollar. Marktteilnehmer reagieren damit auf eine Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Der Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran ist inzwischen in die fünfte Woche gegangen und hat sich deutlich ausgeweitet. Trump sorgt mit Iran-Aussagen für Nervosität …Den vollständigen Artikel lesen
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