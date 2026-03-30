EQS-News: ASTA Energy Solutions AG
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Pressemeldung
Mit einem eigenen Messestand und zahlreichen Exponaten aus den Bereichen Energieübertragung, Energieerzeugung und E-Mobility unterstreicht ASTA dort ihre technologische Führungsrolle in der Herstellung hochpräziser Kupferlösungen. Im Zentrum des Messeauftritts steht die Kernkompetenz von ASTA: innovative Flachdrahttechnologie mit hochpräziser Isolierung für maximale Belastbarkeit und höchste Effizienz.
Technologische Spitzenleistung bis ins Mikrometer-Level
Europäischer Markt im Fokus: steigender Strombedarf und regionale Wertschöpfung
Gleichzeitig verfolgt ASTA konsequent eine "local for local"-Strategie: Mit Produktionsstandorten in Österreich und in Bosnien, welcher sich aktuell im Ramp-up befindet, stärkt das Unternehmen gezielt regionale Lieferketten und die Nähe zu seinen europäischen Kunden.
Internationaler Treffpunkt der Branche
Mit ihrer Kombination aus technologischer Präzision, Flexibilität und Innovationskraft unterstreicht ASTA auf der Coiltech einmal mehr ihre Rolle als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Anwendungen in einer zunehmend elektrifizierten Welt. Mit seinen Lösungen leistet das Unternehmen hier nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Deckung des stark steigenden globalen Strombedarfs, sondern gleichzeitig auch zur Erhöhung der Effizienz und Leistungsfähigkeit elektrischer Systeme - erfolgskritische Parameter, die für das Gelingen der Energie- und Mobilitätswende unabdingbar sind.
Pressekontakt:
Über ASTA Energy Solutions AG
Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensstrategie verankert. Durch integrierte Recyclingprozesse und die Entwicklung zirkulärer Materiallösungen übernimmt ASTA eine Vorreiterrolle für eine ressourceneffiziente, energieoptimierte und ökologisch verantwortungsvolle Industrie und leistet damit einen aktiven Beitrag zur globalen Energiewende.
astagroup.com
30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Telefon:
|+43 2632 700
|E-Mail:
|office@astagroup.com
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|ISIN:
|AT100ASTA001
|WKN:
|A4214T
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg; Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2299764
|Ende der Mitteilung
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