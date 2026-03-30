Der Iran-Krieg steht weiterhin im Fokus, nachdem Donald Trump erklärt, Teheran habe zentrale Forderungen der USA im Rahmen eines Friedensplans weitgehend erfüllt. Trotz dieser Aussagen bleibt unklar, ob tatsächlich Verhandlungen zwischen Washington und Teheran stattfinden. Im Mittelpunkt stehen widersprüchliche Signale der USA zwischen diplomatischem Kurs und wachsender militärischer Präsenz. Die möglichen Konsequenzen reichen von einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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