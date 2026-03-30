Der deutsche Aktienmarkt dürfte angesichts der unverminderten Kriegshandlungen im Nahen Osten mit moderaten Verlusten in die verkürzte Handelswoche vor Ostern starten. Der X-DAX lässt derzeit ein Minus von 0,5 Prozent auf 22.198 Punkte für den deutschen Leitindex erwarten. Damit dürfte sich der DAX nochmals näher an die Marke von 22.000 Punkten herantasten, die vor Wochenfrist bereits getestet wurde. Sein Minus würde sich damit seit dem Zwischenhoch Ende Februar auf rund 13 Prozent ausweiten. Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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