Berlin (ots) -Während der Bundestag die Bürger mit der Reform der privaten Altersvorsorge besser vor Altersarmut schützen will, sind 4 von 5 Erwerbstätigen nicht einmal gegen den Verlust ihrer aktuellen Existenz abgesichert.Tobias Bierl, einer der bekanntesten Experten für Berufsunfähigkeitsabsicherung, plädiert für die richtige Reihenfolge bei der Vorsorge:"Das größte Risiko für die Altersvorsorge ist, dass mir morgen das Einkommen fehlt, um überhaupt vorsorgen zu können", erläutert der freie Versicherungsmakler, der in Sachen BU-Versicherung eine große Aufklärungslücke sieht."4 von 5 Erwerbstätigen sind nicht gegen den Verlust ihrer Existenz abgesichert. Obwohl statistisch jeder Vierte im Laufe seines Lebens berufsunfähig wird. Deutschland ist bei der Absicherung der Arbeitskraft ein Entwicklungsland", sagt Bierl.Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente springt nur ein, wenn Betroffene praktisch gar keiner Arbeit mehr nachgehen können. Sie lag laut Deutscher Rentenversicherung zuletzt im Schnitt bei unter 1.100 Euro monatlich."Wer mit 40 wegen einer psychischen Erkrankung berufsunfähig wird, kann mit der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente kaum weiter für das Alter vorsorgen. Das ist häufig leider ein direktes Ticket in die Altersarmut."Die Empfehlung des Vorsorgeexperten: "Für jeden, der von seinem Einkommen lebt, sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung der erste Schritt vor dem Altersvorsorgedepot sein. Es gilt der Grundsatz: Erst die Existenz sichern, dann Vermögen aufbauen."Die Kosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken: Ein 30-jähriger Angestellter mit Bürotätigkeit zahlt für eine monatliche BU-Rente von 2.000 Euro aktuell je nach Versicherer zwischen 50 und 80 Euro monatlich."Für die Kosten von zwei Streaming-Abos können Sie mit einer BU Ihr persönliches Multi-Millionenrisiko absichern. Den Fall, dass Sie für den Rest Ihres Berufslebens nicht mehr voll arbeiten können. Man muss sich nur rechtzeitig drum kümmern. Da sehe ich noch ganz viel Aufklärungsbedarf", sagt Bierl.Bildmaterial zum Download: https://www.finanzberatung-bierl.de/ueber-uns/presse-medien-kontakt/Über Tobias BierlTobias Bierl (41) ist einer der bekanntesten BU-Experten Deutschlands. Der geprüfte Versicherungs- und Finanzanlagenfachmann hat mehr als 7.000 Gesundheitsprüfungen begleitet und kennt die Tücken und Fallstricke für Versicherte wie kaum ein Zweiter. Mit seinem Bruder Stefan gründete er 2008 die Finanzberatung Bierl. Aus der Oberpfalz haben es die Bierls mittlerweile zu deutschlandweiter Bekanntheit geschafft. Ihr Versicherungsblog ist einer der meistgeklickten des Landes. Aufgrund seiner großen Praxisexpertise ist Tobias Bierl gefragter Experte in den Medien. Er spricht nicht im Interesse der Versicherungsbranche, sondern der Versicherten.Pressekontakt:Sie haben Rückfragen oder Interesse an einem Interview? Ich unterstütze Sie per Mail, Teams und telefonisch:Michael NowakNowak. Kommunikationmn@nowak-kommunikation.de04080812462Original-Content von: Finanzberatung Bierl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182250/6245785