DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Montag, 30. März
(NEU: *** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University)
=== 07:50 DE/Suss Microtec SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen März *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,8 zuvor: 98,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,0 zuvor: -7,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,3 Vorabschätzung: -16,3 zuvor: -12,3 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 16:30 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an Diskussion an der Harvard University ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
March 30, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
