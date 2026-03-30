Nach den zuletzt schwächeren Tagen zeigte sich der Goldpreis am 27.03.2026 zum Wochenausklang deutlich stabiler. Anleger griffen wieder zu und das trotz weiterhin gemischter Signale von Dollar, Renditen und geopolitischer Lage. Besonders auffällig: Die Käufer kamen genau dort zurück, wo der Markt zuvor unter Druck geraten war. Ein Zeichen wachsender Nervosität aber auch zunehmender Kaufbereitschaft. Goldpreis 27.03.2026: Kräftige Erholung nach Rücksetzer Der Goldpreis startete bei 4.412,90 USD in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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