DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LAIQON AG WD23/27 DE000A30V885 31.03.2026 HZE/EOT
LAIQON AG WD23/28 DE000A351P38 31.03.2026 HZE/EOT
LAIQON AG IHS 25/30 DE000A4DFUP9 31.03.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LAIQON AG WD23/27 DE000A30V885 31.03.2026 HZE/EOT
LAIQON AG WD23/28 DE000A351P38 31.03.2026 HZE/EOT
LAIQON AG IHS 25/30 DE000A4DFUP9 31.03.2026 HZE/EOT
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