FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS USL7909CAA55
RAIZEN FU.FI 24/34 REGS USL7909CAC12
RAIZEN FU.FI 24/54 REGS USL7909CAD94
RAIZEN FU.FI 24/35 REGS USL7909CAE77
AB/FROM ONWARDS 30.03.2026 08:10 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RAIZEN FUELS FI.17/27REGS USL7909CAA55
RAIZEN FU.FI 24/34 REGS USL7909CAC12
RAIZEN FU.FI 24/54 REGS USL7909CAD94
RAIZEN FU.FI 24/35 REGS USL7909CAE77
AB/FROM ONWARDS 30.03.2026 08:10 CET
© 2026 Xetra Newsboard