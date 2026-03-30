Der französische Tech-Konzern Atos kommt so langsam wieder in die Erfolgsspur. Allerdings musste die Atos-Aktie seit Januar herbe Verluste hinnehmen. Am Montag verliert sie aktuell -1,2% und steht bei 34,60 €. Damit halbierte die Aktie sich fast. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Ziele erreicht oder übertroffen So fasst der Konzern das abgelaufene Geschäftsjahr kurz zusammen. Die für drei Jahre geplanten Ziele des Restrukturierungsprogramms Genesis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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