Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es um KI in Windows, einen Smartring, Wallboxen, digitale sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz und eine praktische Gmail-Funktion. Viel hilft viel. Das war zumindest lange Zeit Microsofts Strategie beim Thema KI. In nahezu jeden Winkel des Windows-Universums packte das Unternehmen den Copilot - so der redmondsche Marketingsprech für die KI-Funktionen des Unternehmens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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