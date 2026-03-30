BÖRSE AKTUELL: Märkte zeigen Wochenende Anzeichen einer Erholung; was wird die Woche bringen? (30.03.2026)

Geopolitik im Fokus der Börse aktuell

Die Lage im Nahen Osten bleibt ein zentraler Treiber für die Börse aktuell. Am Wochenende eskalierte der Konflikt weiter: Huthi-Rebellen griffen Israel mit Raketen und Drohnen an, während israelische Angriffe zeitweise Stromausfälle in Teheran verursachten.

Die USA verstärken ihre militärische Präsenz deutlich. Mehrere hundert Spezialkräfte sowie tausende Marines und Einheiten der 82. Luftlandedivision befinden sich bereits in der Region. Damit wächst die Option einer Bodenoffensive.

Parallel dazu kündigte Pakistan direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran an. Aussagen von Donald Trump deuten sowohl auf Fortschritte als auch auf mögliche Maßnahmen gegen iranische Ölinfrastruktur hin. Laut Berichten haben die Iraner einem Großteil der US-Forderungen zugestimmt.

Israel stellte klar: Im Falle einer US-Bodenoffensive würde man sich nicht mit Bodentruppen beteiligen....

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