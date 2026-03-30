Karlsruhe/München (ots) -Gute Nachrichten für alle modebewussten Online-Shopper: Ab sofort ist heine neuer Partner von PAYBACK. Damit ist es den 35 Millionen Kundinnen und Kunden des führenden Bonusprogramms möglich, beim Shopping mit heine nicht nur bei Modeartikeln, sondern auch bei Schuhen, Accessoires sowie Home & Living Produkten Punkte zu sammeln und zu sparen. "Wir freuen uns sehr, nun mit heine zur großen PAYBACK Familie zu zählen und unsere Kundinnen und Kunden für ihre Einkäufe mit Punkten und attraktiven Vorteilen belohnen zu können. Durch die Multichannel Marketing-Plattform von PAYBACK bieten wir Online-Shoppern nun sehr relevante Angebote und Coupons", so heine CEO Patrick Boos. Zum Start der neuen Partnerschaft gibt es bei heine sogar bis zu 20fache PAYBACK Punkte."Wir freuen uns sehr, eine weitere Marke aus der Otto Group bei PAYBACK begrüßen zu dürfen. Mit heine gewinnen wir einen wichtigen neuen Partner, der Mode und Wohnideen in einer starken Markenwelt verbindet. Damit bieten wir viele zusätzliche Möglichkeiten, sich beim Online-Shoppen im Alltag mit Punkten zu belohnen", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "heine ergänzt optimal unsere PAYBACK Fashionwelt, in der Kundinnen und Kunden in einem großen, übersichtlichen Modebereich mit rund 200 Fashion Partnern stöbern, Coupons aktivieren, shoppen und dabei Punkte sammeln und sparen können", so Dommick.heine ist eine Marke der Witt-Gruppe und gehört wie otto.de zur Otto Group.Über heine:heine wurde 1951 von Karl Heinrich Heine in Karlsruhe gegründet und übersetzt neueste Trends aus den Bereichen Mode und Wohnen für die anspruchsvolle Frau ab 50. Neben Deutschland ist heine auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden vertreten. Seit Dezember 2019 ist heine eine Marke der Witt-Gruppe - dem führenden Modespezialisten für die Zielgruppe 50plus.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Lieblingsapp der Deutschen 2026" (WirtschaftsWoche), "App mit dem größten Mehrwert 2026" (Süddeutsche Zeitung) und "Nutzerfreundlichste App 2026" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6245821