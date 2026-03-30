© Foto: Dall-EDie Spannungen im Nahen Osten lassen Asiens Börsen und den Yuan abstürzen und verstärken die Sorge vor weiteren Turbulenzen und einer Eskalation des Konflikts.Die asiatischen Aktienmärkte sind zu Wochenbeginn massiv unter Druck geraten. Auslöser ist die anhaltende Eskalation im Nahen Osten, die inzwischen in ihre fünfte Woche geht und zunehmend globale wirtschaftliche Risiken entfacht. Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Verluste an und brach um mehr als fünf Prozent ein. Besonders stark traf es auch den technologieorientierten Kosdaq, der um 3,97 Prozent nachgab. Japans Börsen fallen Auch in Japan setzte sich die Verkaufswelle fort. Der Nikkei 225 verlor 3,97 Prozent, während der …Den vollständigen Artikel lesen
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