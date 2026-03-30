Der Gender Health Gap gewinnt in Medizin und Politik spürbar an Bedeutung. Auch für Makler kann ein gendersensibler Blick auf die Gesundheitsversorgung sinnvoll sein, wie der neue Blogartikel des Versicherungskammer Maklermanagements zeigt. Rund um den Weltfrauentag wird sichtbar, dass Gleichberechtigung auch eine Gesundheitsfrage ist. Der Gender Health Gap beschreibt systematische Unterschiede in Forschung, Diagnostik und Versorgung, denn Studien, Medikamente und Standards haben sich lange nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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