Auf dem Heimatmarkt gerät der Wachstumsmotor von BYD ins Stottern. Die Antwort des Elektroauto-Bauers ist eine klare Exportoffensive. Der Konzern schraubt seine internationalen Verkaufsziele für das Jahr 2026 deutlich nach oben. Laut Insidern plant das Management nun mit 1,5 Millionen exportierten Fahrzeugen. Das sind 15 Prozent mehr als die noch im Januar anvisierten 1,3 Millionen Stück.BYD hat Tesla zwar jüngst als größten Elektroauto-Bauer der Welt abgelöst. Doch der harte Preiskampf fordert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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