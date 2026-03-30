Die geopolitische Lage hat sich durch die jüngsten Eskalationen im Iran massiv verschärft. Während die Märkte nervös auf die Ölpreise und die Sicherheit der Handelswege im Nahen Osten blicken, rückt eine andere Assetklasse still und heimlich in das Zentrum der nationalen Sicherheitsstrategien: Seltene Metalle und strategische Rohstoffe. Ein Krieg in dieser Region ist weit mehr als eine Energiekrise: er ist ein Weckruf für die westliche Industrie und Verteidigungsfähigkeit. In einer modernen Kriegsführung, die auf Hochtechnologie, Drohnen und präzisionsgelenkten Waffensystemen basiert, sind Seltene Erden sowie Metalle wie Lithium und Titan die eigentlichen "Munitionsdepots" der Zukunft. An diser Stelle positionieren sich Unternehmen, die die Rohstoffe abbauen und herstellen. In der heutigen TB-Daily haben wir Spekulationen auf zwei solcher Unternehmen gestartet.
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