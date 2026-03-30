Während die Indizes fallen, setzt sich die Hausse bei den Ölpreisen fort. Am Montagmorgen schießt der Brent-Future an der ICE um satte drei Dollar nach oben. Grund für die Ölpreis-Explosion: Der Iran-Krieg spitzt sich weiter zu. Angriffe zwischen Israel und dem Iran gehen unvermindert weiter. Gleichzeitig weitet sich der Konflikt zunehmend auf Nachbarländer aus.Der Iran hat am Wochenende die Prince Sultan Air Base in Saudi-Arabien angriffen. Besonders kritisch ist der Schaden an den Luftbetankungsanlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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