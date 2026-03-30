In Tübingen sinken die Preise an den E-Ladestationen: Ab dem 1. April 2026 gelten neue Tarife an über 350 öffentlichen Ladepunkten der Stadtwerke-Tochter ecowerk e-charge. Besonders das AC-Laden wird günstiger. Im Zuge der aktuellen Preisrunde sinken die Preise je Kilowattstunde für Direktkunden - an AC-Ladepunkten je nach Tarif um 8,7 oder 9,3 Prozent, an DC_Ladepunkten um 1,69 bzw. 1,79 Prozent. In Preise umgerechnet bedeutet das: Das AC-Laden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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