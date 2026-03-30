Nach dem Ende der US-Steuergutschrift im vergangenen Herbst war das vierte Quartal von Sondereffekten geprägt. Die Daten zum Q1, die jetzt (fast vollständig) vorliegen, zeigen erstmals ein klareres Bild der Marktentwicklung nach dem Förde-Ende - und belegen einen wenig überraschenden Rückgang. Laut neuen Daten von Cox Automotive gingen die Verkäufe neuer Elektrofahrzeuge in den USA im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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