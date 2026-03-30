DAX Prognose für Montag, 30.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging am Vormittag deutlich abwärts. Den Bullen gelang es zwar den DAX am Nachmittag zu stabilisieren und im Bereich der 22.300 Punkte zu halten, die Schwäche setzte sich nachbörslich weiter fort. Zum Wochenschluss hat der DAX einen erneuten Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Im späteren Handel hat der DAX weiter nachgegeben. Der Index ging im Bereich seines Tagestiefs, bei 22.096 Punkten, aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 - Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken.

Der Index bleibt unter wichtigen Marken wie SMA20 und 50 - Retracement - kurzfristig dominiert ein bärisches Bild mit weiteren Abwärtsrisiken. Entscheidende Schlüsselzone bei 22.146 Punkten: Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer.

Oberhalb sind Erholungen möglich, darunter drohen weitere Rücksetzer in Richtung 22.000 und tiefer. Stimmung extrem negativ: Der Fear - Greed Index signalisiert "Extreme Fear", was kurzfristig eine technische Gegenbewegung im DAX begünstigen kann.

Der DAX zeigte sich zum Wochenschluss deutlich schwächer. Der Index startete bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt am Morgen sein Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte eine klare Abwärtsbewegung ein.

Zwar gelang es den Bullen am Nachmittag, den DAX im Bereich von 22.300 Punkten zwischenzeitlich zu stabilisieren, jedoch dominierte anschließend erneut Verkaufsdruck. Der Index beendete den Handel nahe seines Tagestiefs bei 22.096 Punkten und bestätigte damit die negative Tendenz.

Am Xetra-Schluss notierten lediglich 10 Werte im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten. Die Marktbreite unterstreicht damit die aktuelle Schwäche im DAX....

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