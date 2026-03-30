Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 30.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 23.731 Punkten. Das Tageshoch wurde direkt am Morgen festgestellt. Es ging nachfolgend im Handelsverlauf am Freitag kontinuierlich abwärts. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden direkt genutzt, um Gewinne zu realisieren. Der Nasdaq ging zum Handelsschluss im Bereich seines Tagestiefs aus dem Wochenhandel.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen: Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein bärisches Gesamtbild, da wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert wurden.

Die Nasdaq Analyse zeigt weiterhin ein bärisches Gesamtbild, da wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert wurden. Kurzfristige Erholung möglich: Laut Nasdaq Prognose besteht ein leicht bullisches Szenario (55 - jedoch primär als technische Gegenbewegung innerhalb eines schwächeren Trends.

Laut Nasdaq Prognose besteht ein leicht bullisches Szenario (55 - jedoch primär als technische Gegenbewegung innerhalb eines schwächeren Trends. Entscheidende Marken im Fokus: Die Zone um 23.178 Punkte ist kurzfristig richtungsentscheidend - darüber Erholungspotenzial, darunter weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich unter 23.000 Punkte.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der Nasdaq startete am Freitag bei 23.731 Punkten in den Handel und markierte direkt am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Verlauf dominierte Verkaufsdruck. Erholungsbewegungen wurden konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt, wodurch der Index kontinuierlich nachgab und nahe dem Tagestief aus dem Handel ging.

Tageshoch: 23.731 Punkte

Tagestief: 23.058 Punkte

Tagesschluss: 23.079 Punkte

Handelsspanne: 673 Punkte

Damit setzte sich die kurzfristige Schwäche im Nasdaq fort....

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