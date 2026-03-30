Vancouver, B.C. - 30. März 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das "Unternehmen" oder "Armory"), ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Mitgliedschaft bei der Canadian Association of Defence and Security Industries ("CADSI"), dem nationalen Sprachrohr der kanadischen Verteidigungs-, Sicherheits- und Cyberbranchen, beantragt hat. Die CADSI spielt eine zentrale Rolle in der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Regierung und Stakeholdern im Militärwesen.

Eine Mitgliedschaft bei der CADSI steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an kritischen und strategischen Mineralprojekten in der sich verändernden globalen Verteidigungs- und Sicherheitslandschaft zu positionieren. Armory Mining hat sich überdies um den Austausch mit wichtigen Branchenorganisationen in ganz Nordamerika bemüht, um sein langfristiges Ziel zu fördern, einen Beitrag zur Schaffung sicherer und widerstandsfähiger Lieferketten zu leisten.

Alex Klenman, Chief Executive Officer von Armory Mining Corp., sagt dazu: "Sollte unser Antrag auf eine Mitgliedschaft erfolgreich sein, stellt die CADSI einen wichtigen Schritt dar, um Armory Mining auf die nationalen Sicherheitsprioritäten Kanadas und den wachsenden Bedarf an zuverlässigen inländischen Quellen für kritische Mineralien abzustimmen. Da die geopolitischen Spannungen immer noch eine Umgestaltung der globalen Lieferketten zur Folge haben, war die Rolle von strategisch beschafften Materialien noch nie so wichtig wie heute. Wir freuen uns darauf, uns durch die CADSI mit Stakeholdern in der Industrie und in der Regierung auszutauschen, um ein besseres Verständnis des verteidigungsbedingten Bedarfs zu erlangen, die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu unterstützen und unser Portfolio so auszubauen, dass es sowohl den kanadischen Sicherheitszielen als auch jenen der verbündeten Nationen dient."

Eine Mitgliedschaft bei der CADSI würde Armory Mining Zugang zu Industrieforen, politischen Diskussionen, technischen Workshops und strategischen Networking-Möglichkeiten im kanadischen Verteidigungs- und Sicherheitsökosystem verschaffen. Eine Teilnahme würde dem Unternehmen helfen, über neu entstehende Beschaffungstrends, regulatorische Entwicklungen und Partnerschaftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit kritischen Mineralien, die für das moderne Verteidigungswesen, Spitzentechnologien und die nationale Sicherheitsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung sind, auf dem Laufenden zu bleiben.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen hält eine 80%ige Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien. Es kontrolliert darüber hinaus 100 % der Anteile am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia sowie am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia.

Kontaktinformationen

Alex Klenman

CEO & Direktor

mailto:alex@armorymining.com

604-970-4330

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