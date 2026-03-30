EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.big.at/investor-relations/finanzberichte
30.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
|Trabrennstraße 2c
|1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|big.at
|Ende der Mitteilung
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2300136 30.03.2026 CET/CEST
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