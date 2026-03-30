EQS-News: 3F's Holding S.A. / Schlagwort(e): Miscellaneous

3F's Holding S.A. meldet konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025



30.03.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LUXEMBURG, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- 3F's Holding S.A. hat den konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025, das am 31. August 2025 endete, genehmigt. 3F's Holding S.A. (3F's Group) wurde am 24. Februar 2025 zur obersten Muttergesellschaft der Ferrero Group und der CTH Invest Group, wodurch beide Unternehmen unter einer einzigen Struktur zusammengefasst wurden, die sich vollständig im Besitz von Herrn Giovanni Ferrero befindet. Finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2024/2025 Die 3F's Group zeigte eine starke Leistung und schloss das Jahr mit einem konsolidierten Umsatz von 22,3 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 5,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA belief sich auf 3,2 Milliarden Euro und lag damit um 11,2% über dem Vorjahreswert. Zum 31. August 2025 beschäftigte die 3F's Group weltweit 62.797 Mitarbeiter und verwaltete eine konsolidierte Bilanzsumme von 27,4 Milliarden Euro, einschließlich 64 Produktionsstätten weltweit. Im Laufe des Geschäftsjahres spiegelten die konsolidierten Umsätze die Stärke eines ausgewogenen und diversifizierten Portfolios an Süßwaren wider, das nicht nur Schokoladensüßwaren, sondern auch Kekse und Backwaren, Zuckersüßwaren, Speiseeis und Snacks umfasst. "Wir fühlen uns durch die starke Dynamik in allen Geschäftsbereichen bestätigt. Unser Wachstum spiegelt die starke organische Leistung sowohl der Ferrero-Gruppe als auch der CTH Invest Group wider, die durch kontinuierliche Innovationen bei unseren ikonischen Marken vorangetrieben und durch gezielte strategische Akquisitionen ergänzt wurde", so Giovanni Ferrero, Präsident der 3F's Holding S.A. Innovation steigert Wachstum über Märkte und Kategorien hinweg Lapo Civiletti, Chief Executive Officer der Ferrero-Gruppe: "Mit unseren Kultmarken bringen wir weiterhin Generationen auf der ganzen Welt Freude, und in diesem Jahr, in dem wir unser 80-jähriges Bestehen feiern, bleibt dieses Engagement so stark wie eh und je. Unsere Wachstumsstrategie ist weiterhin erfolgreich. Diese Fortschritte spiegeln unser Vertrauen in die Zukunft und unsere Fähigkeit wider, mit einer langfristigen Perspektive zu investieren, um nachhaltiges Wachstum zu unterstützen." Die Ferrero-Gruppe beschleunigte ihr Wachstum durch die Innovation ihrer ikonischen Produkte und den Eintritt in neue Kategorien: Ausweitung von Nutella auf Tiefkühlbackwaren mit Produkten wie Nutella Crêpe und Nutella Donut sowie kontinuierliche Innovationen wie Nutella Plant-Based im Laufe des Geschäftsjahres und Nutella Peanut in jüngster Zeit.

Die Einführung von Tic Tac Two, einer neuen zuckerfreien Produktreihe mit zwei Geschmacksrichtungen, entspricht den sich verändernden Verbraucherpräferenzen.

Durch Wells Enterprises, Teil der Ferrero-Gruppe, wurden drei beliebte nordamerikanische Süßwarenmarken - Butterfinger, BabyRuth und 100 Grand - in Form von Eisriegeln in das Produktportfolio aufgenommen, die den Verbrauchern neue Formate und Erfahrungen bieten. Guido Giannotta, Direktor der CTH Invest Group: "Unsere starke Leistung spiegelt die Stärke eines diversifizierten Portfolios und unsere Fähigkeit wider, über Kategorien und Regionen hinweg zu wachsen. Wir haben unsere Führungsposition in den Bereichen Zuckerwaren und Premiumgebäck gefestigt, unser Angebot erweitert und unsere Präsenz in wichtigen Märkten gestärkt. Gleichzeitig haben wir die laufenden Investitionen weiter unterstützt und damit die Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der CTH Group unter Beweis gestellt." CTH Invest Group stellt Innovation in den Mittelpunkt des Wachstums: Ferrara stärkte seine Innovationspipeline mit neuen NERDS Gummy Clusters Formaten, gefriergetrockneten Sortimenten von SweeTARTS, Lemonhead und Spree.

Fox's Burton's Company erweiterte das Angebot mit der Einführung von Maryland S'wich, dem einzigen Schokoladen-Chip-Sandwich-Keks in Großbritannien, sowie mit der Einführung von Rocky Stack'd, dem allerersten Sandwich-Riegel der Marke.

Délichoc von Fine Biscuits Company war ein wichtiger Meilenstein in der Neuausrichtung der Marke, die ihre Innovationspipeline auf die Stärkung der Markenwirkung insbesondere bei jüngeren Verbrauchern ausrichtet. Strategische Akquisitionen zur Erweiterung eines Portfolios von Kultmarken Im Geschäftsjahr 2024/2025 schloss die Ferrero-Gruppe die Übernahme von Power Crunch in den USA am 31. Januar 2025 ab, während die CTH Invest Group die Übernahme von Nonni's Bakery in den USA am 1. Oktober 2024 abschloss. Nach Abschluss des Geschäftsjahres schloss die Ferrero-Gruppe am 26. September 2025 die Übernahme der WK Kellogg Co. ab und unterzeichnete am 17. März 2026 eine Vereinbarung zur Übernahme von Bold Snacks, einem führenden brasilianischen Anbieter von Premium-Protein-Snacks. Zudem schloss die CTH Invest Group am 31. Oktober 2025 die Übernahme der CPK Group in Frankreich ab. Über die 3F's Holding S.A. Über die 3F's Holding S.A. (3F's Group) ist die oberste Muttergesellschaft der Ferrero-Gruppe und der CTH Invest Group. Über diese operativen Gruppen bieten die Ferrero-Gruppe und die verbundenen Unternehmen der CTH Invest Group, darunter Ferrara, Nonni's Bakery, Fox's Burton's Company und Fine Biscuits Company, ein diversifiziertes Portfolio an, das Schokolade und Zuckerwaren, Kekse und Backwaren, Eiscreme, Cerealien und Snacks umfasst. Das Portfolio umfasst unter anderem kultige Marken wie Nutella, Kinder, Tic Tac, Ferrero Rocher sowie Butterfinger, Power Crunch, Halo Top, Blue Bunny, Kellogg's Froot Loops, Kellogg's Special K, Kellogg's Raisin Bran, NERDS, Jelly Belly, Maryland, Jammie Dodgers, Delacre, Kjeldsens, Michel et Augustin, Nonni's Bakery und Carambar. Mit einer Präsenz in mehr als 170 Ländern beschäftigen die Ferrero-Gruppe und die CTH Invest Group insgesamt über 65.000 Mitarbeiter weltweit. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/3fs-holding-sa-meldet-konsolidierten-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20242025-302727754.html



30.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News