Rekordumsatz, aber schwache Marge und vorsichtiger Ausblick: Die Zahlen dieses TecDAX-Unternehmens schocken Anleger. Die Aktie gerät deutlich unter Druck - bietet sich jetzt eine Chance? Die Aktie von Suss Microtec steht zum Wochenstart massiv unter Druck. Im frühen Handel zeigt sich ein Abschlag von bis zu zehn Prozent , nachdem bereits am Freitag deutliche Verluste angefallen waren. Auslöser sind die Jahreszahlen, vor allem aber eine enttäuschende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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