Singulus hat den ersten Schritt von einer strategischen Partnerschaft zur Umsetzung gemacht und eine erste Solarbestellung (mwb geschätzt: ~EUR 10-15 Mio.) sowie eine partnergestützte Wandelanleihe über EUR 3,6 Mio. angekündigt, die den kommerziellen Fortschritt mit zusätzlicher Finanzierung verknüpft. Dies unterstützt unsere ursprüngliche Einschätzung, dass die Partnerschaft ab 2026 ertragssteigernd sein wird, mit Potenzial für Folgegeschäfte, während sich die Beziehung vertieft. Die Wandelanleihe stärkt die Liquidität und bringt den Partner strategisch in Einklang, führt jedoch zu einer möglichen Verwässerung von bis zu ~20%, was kurzfristig auf die Aktien drücken könnte. Insgesamt betrachten wir die Nachrichten als inkrementell positiv, da sie die Sichtbarkeit verbessern und den Re-Rating-Fall unterstützen, obwohl die Umsetzung und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 die entscheidenden Faktoren für die kurzfristige Aktienkursentwicklung bleiben. Wir bestätigen unser spekulatives BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 4,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
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